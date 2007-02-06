Клюев раскрыл планы Януковича по ГТС только на сегодня

Вице-премьер-министр Украины по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ заявляет, что на сегодняшний день у правительства нет планов по передаче газотранспортной системы Украины в управление ни России, ни странам Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады.

"Никаких планов по передаче ГТС ни России, ни Евросоюзу на сегодняшний день у правительства нет", – отметил А.КЛЮЕВ.