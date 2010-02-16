Свидетели по уголовным делам получат право на адвоката

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины" о праве свидетеля на адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 268 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, согласно которым свидетель имеет право быть допрошенным в присутствии выбранного им адвоката или другого специалиста в области права, имеющим в соответствии с законом право оказывать правовую помощь.