Заместители Черновецкого расскажут о достижениях и просчетах «Элита-центра»

Сегодня в 14.00 состоится брифинг на тему «Элита-центр»: достижения и просчеты» с участием председателя комиссии по вопросам обманутых инвесторов, заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО и первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, брифинг состоится по адресу: ул.Крещатик, 36, 4-й этаж, конференц-зал Киевсовета.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 13.30 по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.