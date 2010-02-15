СБУ поймала на взятке чиновника министерства ЖКХ

Сотрудники Службы безопасности Украины по подозрению во взяточничестве задержали чиновника Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, в частности, за 48 тыс. грн. взятки сотрудник одного из подразделений МинЖКХ отдал в пользование коммерческой структуре 1 гектар в Бородянском районе Киевской области.

Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, 41-летний чиновник получил деньги от директора частного предприятия за положительное решение вопроса передачи в долгосрочную аренду земель государственного предприятия. В финале спецоперации на столичной улице Антоновича при получении взятки задержан посредник - доверенное лицо чиновника. Подозреваемого сотрудника МинЖКХ, который по телефону руководил действиями сообщника, задержали в его собственной квартире, проинформировали в СБУ.

По материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области прокуратурой Шевченковского района Киева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.