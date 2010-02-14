Союз юристов призывает к сдержанности

Союз юристов Украины призывает всех субъектов избирательного процесса проявить сдержанность и понимание в необходимости уважения к предоставленной законодательством возможности судебной защиты избирательных прав граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе союза, невзирая на политическую нестабильность последних лет, в Украине создан крепкий демократический фундамент, о чем свидетельствуют последние выборы Президента Украины, и, в частности, повторное голосование 7-го февраля.

«Международные наблюдатели сделали единогласный вывод, что невзирая на некоторые жалобы на нарушение избирательного процесса, демократическая процедура в основном соблюдена, выборы прошли в целом в спокойной обстановке, волеизъявление украинского народа осуществилось в соответствии с законодательством Украины и общепринятыми украинскими стандартами», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили. что Центральная избирательная комиссия «в определенные законодательством сроки установила результаты выборов Президента Украины и на своем заседании 14 февраля 2010 года официально объявила об избрании Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Как свидетельствуют выводы международных наблюдателей, членов Центральной избирательной комиссии, нарушения процедуры выборов, которые имели место на некоторых избирательных участках, существенно не повлияли на результаты выборов, которые подтвердили явную победу кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. За него проголосовало большинство участников избирательного процесса», - констатирует Союз юристов.

В то же время они напоминают, что Конституция Украины и законодательство гарантируют субъектам избирательного процесса право на судебную защиту, которая является одним из основополагающих и фундаментальных достижений демократии.

«Последовательно поддерживая принцип Верховенства права, Союз юристов Украины обращает внимание украинских законодателей, особенно судей на их важную роль в определении легитимности результатов выборов, которые волнуют все украинское общество», - отмечается в заявлении.