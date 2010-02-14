Сторонники Януковича разбирают палатки перед ЦИК

Сторонники Виктора Януковича через полчаса после объявления о победе своего кандидата приступили к разбору палаток, установленных перед зданием ЦИК.

"Все закончилось, мы здесь больше не нужны. Мы уезжаем", - сказал корреспонденту РИА Новости один из участников акции.

В Киев съехались несколько тысяч сторонников Януковича, чтобы, по их словам, не допустить давления на ЦИК в период подсчета голосов. К моменту объявления решения ЦИК на площади Леси Украинки находилось около 3 тысяч человек.