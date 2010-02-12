Суд начал рассмотрение иска об отмене присвоения Бандере звания Героя

Сегодня в Луганске состоялось предварительное судебное заседание по иску председателя облсовета Валерия ГОЛЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о признании противоправным и об отмене указа о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Как сообщает официальный сайт Луганской облгосадминистрации, представители ответчика в Луганский окружной административный суд, где проходило заседание, не явились.

Сторона ответчика также не представила суду запрошенные документы: ходатайство о присвоении С.Бандере звания Героя Украины и пр.

За четверть часа до начала судебного заседания по факсу было передано ходатайство представителя Президента о перенесении места рассмотрения дела в Окружной административный суд Киева. Однако судья Луганского окружного административного суда не нашла оснований для этого, непредоставленные документы суд запросит повторно.

«Зато уже есть ответ Государственного комитета архивов Украины, - отметил начальник юридического отдела исполнительного аппарата облсовета Александр ЮРЧЕНКО, который представлял в суде интересы В.ГОЛЕНКО. - Одним из наших исковых требований было получить справку о гражданстве Бандеры по состоянию на 15 октября 1959 года. В ответе Госкомархива говорится, что у них информации о гражданстве С.Бандеры нет. И хотя запрос был перенаправлен в органы внутренних дел, ответ архива уже является косвенным подтверждением того, что председатель облсовета был прав, утверждая: Бандера не может быть Героем Украины хотя бы потому, что никогда не был гражданином Украины».

Рассмотрение иска продолжится 3 марта.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом присвоил проводнику ОУН С.Бандере звание Героя Украины.