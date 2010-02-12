"ПриватБанк" намерен увеличить уставный капитал за счет реинвестиции дивидендов.

В обнародованной сегодня повестке дня запланированного на 20 марта собрания акционеров банка в перечне вопросов указывается: «Принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества путем (способом) увеличения номинальной стоимости акций, за счет реинвестиции дивидендов».

При этом, более конкретная информация не предоставляется.

Как сообщалось, "ПриватБанк" весной 2009 года принимал решение об увеличении уставного капитала на 1,126 млрд. гривень - до 6,811 млрд. гривень, за счет реинвестиции дивидендов.

На собрании в марте, среди прочего, также будет рассмотрен вопрос об утверждении работы за 2009 год и распределении прибыли.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 74,992 млрд. грн., обязательства - 75,795 млрд. грн., уставный капитал – 7,811 млрд. грн., собственный капитал - 10,271 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2009 году получил прибыль 1,05 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.