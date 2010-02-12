Индекс Dow Jones сменит владельца впервые в своей истории

CME Group, управляющая Чикагской товарной биржей, станет новым владельцем одного из ведущих биржевых индексов США - Dow Jones Industrial Average, пишет газета The Wall Street Journal. Индекс, рассчитывающийся на основе показателей крупнейших компаний США, сменит владельца впервые с 1896 года - момента своей первой публикации.

В ходе сделки CME Group купит 90 процентов компании Dow Jones & Co., владеющей группой одноименных биржевых рейтингов. За актив Dow Jones & Co. получит 607,5 миллиона долларов.

Индексный бизнес Dow Jones войдет в новую фирму CME Group Index. 10 процентов новой фирмы будет принадлежать Dow Jones & Co., а 90 процентов - CME Group. Биржевые показатели, которые будут рассчитываться CME Group Index, по-прежнему будут называться Dow Jones.

1 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники уже сообщала, что CME Group является основным претендентом на покупку Dow Jones. Кроме того, на индекс также претендовала компания MSCI, специализирующаяся на составлении сводных биржевых индексов, таких как MSCI Emerging Markets (сводный показатель развивающихся рынков).

В 2007 году контроль в Dow Jones & Co. за пять миллиардов долларов получила News Corp. медиамагната Руперта Мердока. При этом сделке долго противостояли бывшие владельцы Dow Jones - семья Бэнкрофт. За счет продажи индексного бизнеса News Corp. намерена возместить часть своих потерь при покупке. Ранее корпорация Мердока уже списала половину потраченной суммы на убытки.

Лента.ру