Минфин отвергает обвинения Партии регионов

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что Минфин управляет полиграфкомбинатом «Украина», а не осуществляет его рейдерский захват.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента, отвечая на обвинения народного депутата от Партии регионов Валерия БОНДЫКА, что комбинат находится в сфере «интересов рейдеров из Минфина».

И.УМАНСКИЙ отметил, что «Министерство финансов является органом управления полиграфкомбинатом «Украина», и говорить, что Минфин рейдерски захватывает собственное же предприятие, по-моему, не совсем корректно».

Как сообщал УНИАН, 22 января Партия регионов заявляла о попытке команды кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Ради этого, по данным ПР, руководство Министерства финансов, в управлении которого находится полиграфкомбинат «Украина», незаконно, в ручном режиме, внесло изменения в устав этого предприятия. Как результат - приказом исполняющего обязанности министра финансов И.УМАНСКОГО исполняющим обязанности генерального директора полиграфкомбината был назначен Владимир ХОМКО.

В свою очередь в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение СНБО от 25 января «О безотлагательных мерах по обеспечению законности при изготовлении избирательных бюллетеней для повторного голосования по выборам Президента Украины».

Во исполнение этого решения Министерство финансов 27 января назначило и.о. генерального директора ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» Романа СЕРЕДУ.