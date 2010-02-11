Евро как единая валюта ЕС исчезнет через 5 лет?

Эксперты прогнозируют, что через 5 лет члены Европейского Союза откажутся от единой валюты. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Украинцы, которые не успели лишиться своих сбережений в евро, через 1-2 месяца могут получить неплохой шанс выгодно продать эту валюту, отмечает издание.

Если опасения относительно дефолта в Греции ослабеют, отмечает издание, и европейская экономика в целом начнет оживать, курс евро к доллару в ближайшие месяцы может расти, поскольку уровень процентных ставок в ЕС остается выше, нежели в США. По мнению начальника отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль» Дмитрия СОЛОГУБА, во втором-третьем кварталах можно ожидать укрепления евро относительно доллара до уровня приблизительно 1,45.

Относительно более длительных перспектив евро, то эксперты озвучивают и совсем апокалиптические прогнозы, пишет еженедельник. В частности, по мнению председателя инвестиционного отдела КУА «Бонум Групп» Александра СПАСИЧЕНКО, во время экономического спада обострилась необходимость государственного вмешательства на уровне как фискальной, так и монетарной политики, а участие в валютном союзе существенно сужает возможности для маневра. «И я не сомневаюсь, что много государств в пятилетней перспективе откажутся от мифических преимуществ единой валюты в интересах большей финансовой гибкости», - отметил эксперт.