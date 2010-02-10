Движение между Донецком и Мариуполем закрыли из-за непогоды

В Донецкой области в связи со сложной погодной обстановкой закрыто движение пассажирского транспорта между Донецком и Мариуполем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции, решением начальника службы автомобильных дорог Донецкой области, в связи с ухудшением погодных условий и образовавшимся гололедом, с 11 часов 10 февраля временно до особого распоряжения закрыто движение для пассажирского транспорта между городами Донецк и Мариуполь. На этом же участке ограниченно движение грузового транспорта.

Управление ГАИ Донецкой области обратилось к водителям с призывом дать возможность провести мероприятия по снегоочистке и обработке автодороги противоскользящими материалами, не выезжать на встречную полосу движения, не оставлять транспорт на обочине, быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, погодными условиями и соответственно реагировать на их изменение.

Водителям грузового транспорта ГАИ рекомендовало осуществить временную стоянку возле объектов дорожного сервиса.