Министр предлагает Андрею Жолдаку юридический статус, а там увидим...

Министерство культуры и туризма Украины предложило режиссеру Андрею ЖОЛДАКУ создать хозрасчетное предприятие «Театр Андрея Жолдака» в Киеве.

Об этом сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ.

«Я несколько дней назад с ним (Андреем ЖОЛДАКОМ - УНИАН) встречался. И предложил ему создать хозрасчетное предприятие «Театр Андрея Жолдака» - с нашей помощью», - заявил Ю.БОГУЦКИЙ.

По его словам, площадку в Киеве министерство ему не сможет предоставить, однако у А.ЖОЛДАКА есть «много знакомых меценатов - ПИНЧУК, ТАРУТА». «Быть может, они тоже помогут ему найти себя в столице. Мы же предоставим ЖОЛДАКУ юридический статус», - сказал Ю.БОГУЦКИЙ.

Он отметил, что Минкультуры «предложило пару комнат в одном нашем помещении - там может разместиться его офис. Ну а потом, со временем, поживем-увидим», - сказал Ю.БОГУЦКИЙ.

По словам министра, А.ЖОЛДАК «ищет себя после Харькова». «Конечно, многие его не воспринимают. Но ведь он человек, постоянно провоцирующий наше художественное пространство. Он словно дает определенные вызовы - и этот резонанс достаточно ощутим. Такой человек должен работать в Украине. Ведь когда театральное дело переходит в русло сплошных штампов, на конвейерные принципы - это деградация, смерть», - подчеркнул Ю.БОГУЦКИЙ.