Врачу Джексона предъявлено обвинение в убийстве

Личному врачу покойного поп-певца Майкла Джексона Конраду Мюррею предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, сообщает Associated Press.

Если кардиолога, который находился при артисте в момент его смерти, признают виновным, его могут приговорить к четырем годам лишения свободы. Адвокат Мюррея Эд Чернофф (Ed Chernoff) заявил, что его подзащитный виновным себя не признает.

Обвинение считает, что смерть Джексона наступила вследствие интоксикации пропофолом и другими успокоительными средствами, которые ввел певцу врач, чтобы тот смог заснуть. Сильный анестетик был введен пациенту без явной необходимости, а специальное реанимационное оборудование для оказания экстренной помощи отсутствовало, утверждает следствие.

Кроме того, в СМИ попали сведения, согласно которым Мюррей вызвал к Джексону скорую спустя 47 минут после того, как сердце певца остановилось.

Майкл Джексон нанял Конрада Мюррея перед серией из 50 концертов, с помощью которых он собирался вернуться на сцену в статусе "короля поп-музыки". Однако артист скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет за две недели до первого из выступлений.

Лента.ру