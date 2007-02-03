Президент Украины обращается к народу

В Украине будут созданы специализированные центры европейского уровня по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО отметил в сегодняшнем обращении к украинскому народу.

Накануне Всемирного дня борьбы с раком Президент призвал медицинское сообщество и общественные организации пропагандировать здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и курения.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что по его поручению разработана Общегосударственная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на 2007-2016 годы, которая будет утверждена законом. Среди ее задач – создание специализированных центров европейского уровня по борьбе с раком на базе существующих заведений здравоохранения.

Запланировано возобновление онкологических профилактических осмотров населения, чтобы как можно раньше выявлять злокачественные опухоли и предотвращать их возникновение.

Также будет повышаться осведомленность населения в вопросах онкологии, профилактики рака и современных методов лечения. Выработкой единых стандартов лечения больных, введение мировых научных разработок в этой области займется Национальный институт рака, над формированием которого продолжается работа.

Глава государства отметил, что реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями находится под его личным контролем.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, возникновение почти 40% онкологических заболеваний можно было бы предотвратить.

В Украине каждый год диагностируется 150 тысяч новых случаев злокачественных раковых опухолей, почти 90 тысяч человек умирают от этой болезни. Раком сегодня болеет каждый 50-й житель Украины.

В мире онкозаболевания ежегодно уносят 7,5 млн. человеческих жизней. От них умирает каждый четвертый европеец.