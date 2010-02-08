Синоптики обещают, что завтра немного потеплеет

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине немного потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник, 9 февраля, в Украине облачная погода. Временами снег, мокрый снег, на юге и востоке - местами с дождем, в западных областях небольшой снег, в южной части и в центральных областях местами - сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западной части ночью - 11-16°, днем - 4-9° мороза, в северных областях и на Закарпатье ночью - 7-12°, днем - 1-6° мороза; на остальной территории ночью - 2-7° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла, в Приазовье и Крыму на протяжении суток - от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 1-6° мороза.

В Киеве облачно, снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 8-10°, днем - 2-4° мороза.