Крымский штаб Тимошенко заявляет, что Фанни Каплан - им не родственница

Авторучки с исчезающими чернилами обнаружены в день проведения второго тура выборов Президента Украины в четырех районах Крыма.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ. (УНИАН: по информации МВД, ручки с исчезающими чернилами выявлены на участках в Киевской, Одесской областях и в Крыму).

«Были зарегистрированы тринадцать заявлений о выявлении таких (подозрительных) ручек, из них подтвердились девять. Это Ленинский район, Симферополь, Армянск, Бахчисарай. Ручки изъяты», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ в телефонном разговоре.

В целом, отметил начальник пресс-службы, в милиции Крыма зарегистрированы 26 заявлений о нарушениях. «При проверке некоторые из них не подтвердились», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

По его оценке, выборы в Крыму пока проходят спокойно.

«Довольно спокойно идет избирательный процесс. Самое сложное начнется позже - подсчет голосов и так далее», - сказал начальник пресс-службы крымской милиции.

Крымский штаб Партии регионов обвинил БЮТ в намерении исказить результаты выборов в Крыму с помощью использования ручек с симпатическими чернилами в кабинках для голосования.

Республиканский штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО заявление оппонентов опроверг.

«Предвосхищая появления новых заявлений, а-ля Джеймс Бонд, мы просим наших коллег из Партии регионов учесть, что пистолетов с глушителем, снайперских винтовок, зонтиков с отравляющими веществами, бомбардировщиков «Стелс», ядерного, химического и бактериологического оружия у нас нет. Мы также не знаем, кто убил Кеннеди, и не состоим в родственных отношениях с Фанни Каплан», - говорится в заявлении штаба.

Всего в крымской автономии - 10 округов. Созданы 1237 избирательных участков.