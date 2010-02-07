В Полтаве нетрезвый избиратель пытался съесть бюллетень

Нетрезвый избиратель в Полтаве на избирательном участке №15 пытался съесть бюллетень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, мужчина с утра пришел на избирательный участок, расположенный в микрорайоне Левада, в нетрезвом состоянии.

Избиратель получил бюллетень и попросил членов комиссии заполнить его за него. Члены комиссии отказали избирателю в подобной просьбе.

"Тогда он сам зашел в кабинку для голосования. Пробыл там несколько минут. Поставил отметку. Вышел из кабинки и пошел не к урнам, а к выходу. Члены комиссии и наблюдатели его остановили и попросили опустить бюллетень в урну. В ответ послышались громкие ругательства, после чего он засунул бюллетень себе в рот и начал жевать. Члены комиссии и наблюдатели еле уговорили его не делать подобной глупости и отдать им бюллетень, который тот уже почти сжевал", - рассказал Ю.СУЛАЕВ.

Он отметил, что члены комиссии составили акт о порче бюллетеня и признали его недействительным.

"Нетрезвый мужчина был задержан милиционерами и против него составлены протоколы за хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Других курьезных случаев или ЧП, связанных с выборами в Полтавской области, на данный момент не зарегистрировано", - сказал Ю.СУЛАЕВ.