В «Артеке» началась первая смена 2010 года

6-7 февраля Межднародный детский центр «Артек» принимает детей первой смены 2010 года. В этом году детская здравница отмечает свое 85-летие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», впервые за последнее десятилетие в зимнюю смену детский центр принимает максимально возможное количество детей – 1800. Работают все 5 лагерей круглогодичного действия: «Морской», «Янтарный», «Хрустальный», «Кипарисный», «Лазурный». Три недели отдыха в «Артеке» ожидает детей из интернатов, детских домов, малообеспеченных семей, а также победителей творческих конкурсов, юных спортсменов.

Тематика первой артековской смены: «Я и Украина: родной язык». Программа смены построена таким образом, чтобы ребенок в игровой форме, путешествуя по страницам «Энциклопедии родного языка», обогащал и совершенствовал знания родного языка и знакомился с языками других народов.

21 февраля, в Международный день родного языка, состоится открытие литературного фестиваля «Ветер перемен», где будет презентован альманах «Сказочный «Артек», в который войдут лучшие творческие работы артековцев (сочинения, стихотворения, рисунки). Ярким событием станет фестиваль театральных премьер «Ветер перемен» с детскими постановками любимых литературных произведений.

Завершится смена общеартековским гала-концертом, на котором будут представлены лучшие творческие номера, выступят победители песенных, танцевальных, театральных, поэтических конкурсов.