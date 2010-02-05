Из Испании в Украину экстрадировали 12-го участника запорожской банды

Рейсовым самолетом Мадрид-Киев из Испании в Украину экстрадирован Федор ГОРБЕНКО (1967 г.р.), которого правоохранительные органы нашего государства разыскивали за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм) и ч.4 ст.187 (разбойные нападения в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, согласно информации запорожского УБОП, Ф.ГОРБЕНКО обвиняется в том, что в течение 2001-2002 годов в составе вооруженной банды совершил 6 особо опасных преступлений. Всего же на счете ОПГ 12 эпизодов преступной деятельности, из которых восемь разбойных нападений. В 2003 году эта бандгруппировка была ликвидирована, задержаны 11 его участников. Во время обысков у злоумышленников изъяли два пистолета, два обреза охотничьих ружей, удостоверение работника милиции. Но тогда Ф.ГОРБЕНКО удалось сбежать.

В феврале 2004 года судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья вынес решение о взятии под стражу упомянутого обвиняемого, и он был объявлен в межгосударственный розыск и внесен в специальный учет Генерального Секретариата Интерпола Blue card.

Недавно работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области установили место пребывания разыскиваемого, и, по каналам Интерпола было направлено обращение в правоохранительные органы Испании с целью проверки информации о месте пребывания разыскиваемого на территории этой страны.

После подтверждения оперативных данных в апреле 2009 года Ф.ГОРБЕНКО был задержан испанской полицией и вчера вечером экстрадирован в Украину. Таким образом последний, 12-й участник банды, арестован.