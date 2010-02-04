Польский эксперт о Ющенко, Януковиче и упрощенных схемах

Подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО нового избирательного закона не свидетельствует о его однозначной поддержке лидера Партии регионов, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразила аналитик Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА.

Эксперт призвала не руководствоваться «упрощенными схемами» и не делать далекоидущих выводов на основе отдельных решений, поскольку мотивация отдельных политических игроков в Украине может быть очень разной.

«Войны в украинских политических элитах происходят на стольких многих уровнях, что часто, если кто-то выступает против кого-то одного, это не означает, что он поддерживает другого», - сказала польский эксперт.

А.ГУРСКА заметила, что у В.ЮЩЕНКО может быть много разных причин для подписания этого закона.