В Луганской области начались проверки многоэтажек

Сегодня, 4 февраля, силами созданных рабочих групп в городах и населенных пунктах Луганской области начаты целевые проверки предприятий, обслуживающих жилой фонд, по содержанию в надлежащем техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов в многоэтажных жилых домах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Ольга НЕГРЕБЕЦКАЯ.

По словам начальника Луганской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда в газовом комплексе Владимира ШУМЕЙКО, проверки начаты из-за группового несчастного случая, который произошел в Северодонецке 30 января, когда угарным газом отравились 7 человек, из которых пятеро - умерли.

«В ходе расследования, - отметил В.ШУМЕЙКО, - выяснилось, что в многоэтажке, где произошла трагедия, в большинстве квартир вентиляционные каналы не действовали из-за загрязнения строительным и другим мусором. Продолжаются обследования жилого фонда в Северодонецке”.

На сегодня расследование трагедии, которая произошла 30 января, еще продолжается. Комиссией создана экспертно-техническая группа, которая будет проверять техническое состояние газовых приборов в квартире пострадавших, их соответствие требованиям завода-изготовителя.