Буковинцы получили из-за границы почти 110 млн. дол. и 22 млн. евро

Выплаты физическим лицам по переводам, поступившим из-за границы, в прошлом году в Черновицкой области выросли по сравнению с 2005 годом на 25,2 млн. долларов США и 2,4 млн. евро и в целом составили 108,1 млн. дол. США и 21,8 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщил начальник Черновицкого управления Национального банка Украины Богдан КОВЧ по итогам деятельности банковской системы Буковины в 2006 году.

По его словам, жители Черновицкой области на наличном валютном рынке в прошлом году продали валюты „намного больше, чем покупали”. За этот период учреждениями банков в Черновицкой области приобретено (в долларовом эквиваленте) 177,3 млн. долларов США, а продано 106 млн. долларов.

Б.КОВЧ также отметил, что следствием высокого доверия к банковскому сектору стал „рост средств населения на счетах в учреждениях банков региона, и поэтому население становится все более активным инвестором”.

Так, по состоянию на 1 января 2007 года удельный вес депозитов физических лиц в структуре вкладов составил 81,5%, а темпы их прироста за 2006 год составили 45,4%.

В целом на начало 2007 года население Буковины накопило на банковских вкладах 1 млрд. 48 млн. грн. Преимущество отдают вкладам в иностранной валюте, которые составляют 53,5% от общей суммы вкладов физических лиц.

Также наращивание ресурсной базы способствовало надлежащему уровню кредитной активности учреждений банков, которые обеспечивают предприятия хозяйственного комплекса области необходимыми кредитными ресурсами, что положительно влияет на его дальнейшее развитие. На начало этого года кредитный портфель области составлял 2 млрд.105 млн. грн. Сохраняются высокие темпы его прироста: за 2005 год – 83,9%, за 2006 год – 108,8%, что является вторым показателем в Украине. Долгосрочных займов в кредитном портфеле области большая часть – 84%.

По словам начальника Черновицкого управления НБУ, активно в области развивается и рынок кредитования населения. По сравнению с началом 2006 года требования по кредитам физическим лицам выросли в 2,4 раза и составили на начало этого года 1 млрд. 158 млн. грн. Одновременно с ростом объемов кредитования произошло уменьшение объема негативных кредитов. Доля проблемных кредитов (просроченных и сомнительных) уменьшилась с 2,2% до 1%.