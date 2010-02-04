В Домодедово произошел инцидент с самолетом Москва – Донецк

В результате инцидента с самолетом Як-42 авиакомпании “Донбассаэро”, который выполнял рейс по маршруту Москва – Донецк, никто не пострадал. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, 3 февраля 2010 года в 19.45 по киевскому времени на старте в аэропорту «Домодедово» (Россия) на самолете Як-42 (государственный регистрационный знак UR-42372, эксплуатант и владелец - авиакомпания «Донбассаэро»), который должен был лететь в Донецк (Украина), во время увеличения режима работы двигателей произошел помпаж среднего двигателя. Экипаж выключил средний двигатель и зарулил на стоянку на двух двигателях.

На борту самолета находилось шесть членов экипажа и 78 пассажиров. Опасные грузы отсутствовали. Все пассажиры самолета Як-42 были пересажены на другой самолет, который осуществил рейс по запланированному маршруту.