Кабмин согласен создать Центр патриотического воспитания молодежи

3 февраля на заседании Кабинета Министров Украины поддержано предложение Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта о создании Всеукраинского центра патриотического воспитания молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, задачами центра является формирование у молодых граждан Украины высокого патриотического сознания, национального достоинства, готовности к выполнению конституционного и гражданского долга по защите национальных интересов Украины; реализация мер по обеспечению становления и эффективного функционирования государственной системы патриотического воспитания молодежи; участие в формировании комплекса нормативно-правового, организационно-методического и материально-технического обеспечения системы патриотического воспитания молодежи. Кроме этого, Центр будет осуществлять информационно-пропагандистское обеспечение патриотического воспитания молодежи и заниматься созданием системы взаимных связей и взаимодействия всех социальных институтов государства с учетом интеграционных процессов Украины к европейскому пространству и тому подобное.

Как отметил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, деятельность Всеукраинского центра патриотического воспитания молодежи обеспечит эффективную и целеустремленную работу по реализации государственной молодежной политики.

«Формирование национального самосознания и патриотизма, активной жизненной позиции молодых людей, содействия их саморазвитию на принципах духовного достояния украинского народа является чрезвычайно важным и актуальным», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Он сообщил, что на базе Всеукраинского центра патриотического воспитания молодежи планируется создать научно-методический и ресурсный центр патриотического воспитания. Именно он будет направлять деятельность всех структур, в первую очередь учреждений культурно-просветительского направления и патриотического воспитания молодежи. Такие учреждения уже действуют в 10 регионах Украины как коммунальные заведения и финансируются из местных бюджетов.

«Мы убеждены, что патриотическое воспитание молодежи является одним из факторов формирования национальной безопасности государства и меры, направленные на формирование патриотического воспитания, должны быть приоритетными в государственном финансировании», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.