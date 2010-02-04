Фальшивая реклама Януковича появилась в Кременчуге

3 февраля в Кременчуге Полтавской области вышел поддельный номер газеты «Автограф» с рекламой лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом журналистам заявил выпускающий редактор газеты Владимир ЭЙСМОНТ.

«Сегодня в городе неизвестные распространили фальшивый спецвыпуск газеты «Автограф». Редакция официально заявляет, что не имеет отношения к так называемому "спецвыпуску". Это наглая фальшивка - сейчас готовятся заявления в правоохранительные органы, в т.ч и от типографии», - сказал В.ЭЙСМОНТ.

Он отметил, что "спецвыпуск" соответствует изданному на прошлой неделе настоящему спецвыпуску газеты, в котором размешалась агитация за Юлию ТИМОШЕНКО и материал против Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Этот псевдовыпуск сделан грубо. Топорно. Но наши фамилии там, логотип, исходные данные. Весь макет как у нас», - сказал В.ЭЙСМОНТ.

Напомним, «Автограф» является общественно-политическим и литературно-культурным еженедельным изданием. Газета печатается в типографии «Стпрес» в Кривом Роге.