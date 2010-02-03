В Партии регионов рады смене руководства в крымской милиции

В Партии регионов cчитают торжеством демократии отстранение Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника крымской милиции.

«Эпоха лжи заканчивается, возвращается уважение к демократии, законам, нормам Конституции. Даже Геннадий МОСКАЛЬ - верный слуга ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО - наконец-то оставил должность, которую незаконно занимал, и убежал из Крыма», - говорится в переданном УНИАН заявлении заместителя председателя Партии регионов Василия ДЖАРТЫ.

«Он (МОСКАЛЬ) так и не смог доказать ни одно из своих голословных обвинений в адрес Партии регионов», - добавил В.ДЖАРТЫ, которого цитирует пресс-служба крымской организации ПР.

«В Крыму МОСКАЛЯ надолго запомнят - как чемпиона по беззастенчивому вранью», - сказал представитель Партии регионов.

Справка УНИАН. 19 августа 2009 года Кабинет министров назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма.

Г.МОСКАЛЬ совмещал работу милиции с работой в Верховной Раде Украины (он - депутат из фракции «Наша Украина - Народная самооборона»), при этом утверждал, что в силовом ведомстве трудится на общественных началах и зарплату не получает.

«Регионалы» обвиняли Г.МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. По закону парламентарий не имеет права быть членом Кабмина, руководителем центрального органа исполнительной власти, а также заниматься оплачиваемой деятельностью.

2 февраля президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность распоряжения Кабинета министров о назначении депутата Г.МОСКАЛЯ на должности в милиции.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил распоряжение Кабмина о назначении Г.МОСКАЛЯ. При этом речь идет о распоряжении правительства 16 декабря 2009 года.

Временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции возложено на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления борьбы с организованной преступностью, сообщил 3 февраля Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел.