Рост ВВП в Украине по итогам 2010 г. составит около 3%

Аналитическая группа международного рейтингового агентства Fitch Ratings по суверенным рейтингам прогнозирует, что в 2010 г. в регионе Европа, Ближний Восток и Африка большинство стран с развивающейся экономикой достигнут роста ВВП, в том числе на 4,5% - в России, 3% - в Украине и Казахстане и 4% - в Турции.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что относительно сопоставимых компаний с развитых рынков корпоративные эмитенты с развивающихся рынков региона Европа, Ближний Восток и Африка, как ожидается, увеличат свои капвложения в 2010 г., по мере того как эти компании будут испытывать больше оптимизма в отношении перспектив роста своего бизнеса на фоне улучшения экономических перспектив. На развитых рынках не ожидается значительных изменений в инвестиционных планах корпоративных эмитентов, за исключением секторов недвижимости и строительства, в которых прогнозируется дальнейшее снижение уровней инвестиций.

«Планы капитальных вложений компаний с развивающихся рынков в значительной степени отражают ожидания этих эмитентов в плане перспектив роста их бизнеса, – отмечает глава аналитической группы Fitch по корпоративным эмитентам с развивающихся рынков в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Реймонд ХИЛЛ. - Однако в некоторой степени прогноз по инвестициям также будет отражать доступность кредитов и кредитоспособность отдельных отраслей и эмитентов в ситуации, когда банки, сталкивающиеся с ограничениями капитала, становятся более селективными». В текущий период спада кредиторы склонны отдавать предпочтение эмитентам с более стабильными направлениями деятельности, такими как ТЭК, коммунальный сектор и прочие инфраструктурные отрасли.

По 107 рейтингуемым компаниям с развивающихся рынков в регионе Fitch прогнозирует совокупное увеличение инвестиций на 14% в 2010 г., и в настоящее время ожидается, что инвестиции останутся примерно на таком же уровне в 2011 г. В отличие от ситуации на развивающихся рынках, Fitch полагает, что корпоративные эмитенты с развитых рынков будут иметь небольшое снижение капитальных вложений в 2010 г., а в 2011 г. последует рост, в процентах выраженный невысоким однозначным числом. Повышение инвестиций ожидается в 2010 г. на развивающихся рынках в целом, а понижение инвестиций расценивается как вероятное только в секторах недвижимости и строительства. Прогнозируется общий рост капвложений с ожидаемого уровня за 2009 г. в 98 млрд. долл. до 112 млрд. долл. в 2010 г.

В целом, по прогнозам Fitch, капитальные расходы у эмитентов с развивающихся рынков снизились на 8% в 2009 г. при ожидаемом сокращении ВВП на 6,2% в странах Европы с развивающейся экономикой и росте в 0,9% на Ближнем Востоке и в Африке. В то время как такие отрасли, как телекоммуникации, обрабатывающая промышленность и базовые материалы существенно уменьшили капвложения в 2009 г., такие секторы, как энергетика/коммунальный сектор и транспорт, увеличили уровни инвестиций, что отражает более долгосрочные потребности в инвестициях в инфраструктуру на развивающихся рынках.

Согласно сообщению, в плане анализа по секторам рейтингуемых корпоративных эмитентов, 55% капиталовложений, ожидаемых в 2010 г., относятся к нефтегазовому сектору, 20% - к транспортному сектору, 10% - к ТМТ (телекоммуникации/СМИ/технологии), 8% - к энергетике/коммунальному сектору, 6% - к базовым материалам, при минимальных уровнях инвестиций, ожидаемых в других секторах.

В то время как текущие ожидания на 2011 г. предполагают уровни инвестиций, аналогичные 2010 г., в случае более существенного экономического роста, чем прогнозируется в настоящее время, такие отрасли, как базовые материалы, обрабатывающая промышленность и потребительский сектор, могут увеличить свои инвестиционные планы в ожидании повышения спроса. Такая тенденция может способствовать росту левереджа в краткосрочной перспективе, что будет необходимо отслеживать на предмет потенциального воздействия на рейтинги. В то же время текущие уровни рейтингов рассматриваются как достаточно защищенные на случай умеренного повышения инвестиций, если это будет сопровождаться ростом.