В Киеве без тепла и горячей воды остались минимум три улицы
10:27, 02 февраля 2010Общество
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Произошла большая авария
В Оболонском районе Киева дома, по меньшей мере, трех улиц – Богатырской, Героев Днепра и Озерной, с ночи остаются без тепла и горячей воды.
Как передает корреспондент УНИАН с места события, тепло и горячая вода исчезли 1 февраля около полуночи.
В информационной службе “Киевэнерго” 15-58 жителям микрорайона сказали, что произошла большая авария, которая лишила теплоснабжения и горячей воды очень большое количество домов в районе. По данным информационной службы, аварию – прорыв трубы – планируют ликвидировать сегодня к вечеру.
Без тепла в этом районе остаются и три детских сада, информируют родители детей.
УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу “Киевэнерго”.
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