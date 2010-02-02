В Киеве без тепла и горячей воды остались минимум три улицы

В Оболонском районе Киева дома, по меньшей мере, трех улиц – Богатырской, Героев Днепра и Озерной, с ночи остаются без тепла и горячей воды.

Как передает корреспондент УНИАН с места события, тепло и горячая вода исчезли 1 февраля около полуночи.

В информационной службе “Киевэнерго” 15-58 жителям микрорайона сказали, что произошла большая авария, которая лишила теплоснабжения и горячей воды очень большое количество домов в районе. По данным информационной службы, аварию – прорыв трубы – планируют ликвидировать сегодня к вечеру.

Без тепла в этом районе остаются и три детских сада, информируют родители детей.

УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу “Киевэнерго”.