В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение по поводу сильных снегопадов, а спасатели призвали туристов не подниматься в горы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как отмечается в сообщении, во второй половине 31 января и в ночь на 1 февраля по Закарпатской области ожидается сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег.

Кроме того, сильное ненастье ожидается в областном центре – городе Ужгороде: кроме сильных осадков синоптики прогнозирует здесь и налипание мокрого снега, местами метели, снежные заносы, гололед.

В целом, по данным пресс-службы ГУ МЧС, по области на дорогах ожидается гололедица. Усиление северного ветра местами до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат кое-где с порывами до 30-35 м/с.

Учитывая сильные осадки, ГУ МЧС рекомендовало водителям ограничить движение автотранспорта, а туристам на период ухудшения погодных условий воздержаться от восхождений в горы и придерживаться правил личной безопасности.