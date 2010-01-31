Тимошенко объяснила, что понимает под госрегулированием

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиления государственного регулирования в экономической политике.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в интервью 5-у каналу.

"Кризис, который грянул в мире в 2008 году и продолжается до сих пор, говорит о том, что государства недостаточно регулировали, они недостаточно создавали правила, в которых может жить и развиваться свободная, социально-ориентированная рыночная экономика. И потому речь идет о целостности, но речь идет об усилении одного из компонентов. Это – государственная регуляция, которая не дает возможности совершать злоупотребления в финансовой сфере, не дает возможности совершать злоупотребления в применении финансовых инструментов и технологий. Вот, что нужно делать. И именно поэтому я вижу такое развитие мировых тенденций", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства уточнила, что под государственным регулированием она подразумевает“установление более четких и эффективных правил функционирования свободной рыночной экономики”.

"Не более того. Государство не сможет подменить свободный рынок и не нужно пытаться это делать. Но в то же время и свободный рынок не может работать без любых ограничений, которые в том числе должны защищать и стабильность свободного рынка. То есть все это очень связано, но государство должно сильнее регулировать все эти процессы. Сильнее защищать людей и подавать сигналы стабильности на стратегическое будущее", - объяснила она.