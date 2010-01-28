Кабмин отменил плату за дипломы выпускников вузов

Правительство отменило плату за дипломы выпускников вузов. Об этом УНИАН сообщил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, целью принятия постановления Кабинета министров Украины «Об изготовлении выпускных документов об образовании» является отмена незаконной платы за выдачу дипломов и обеспечение лиц, которые обучались за средства государственного бюджета, документами об образовании государственного образца.

«Данное решение стало возможным благодаря доброй воле министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, который внес этот проект постановления КМУ на заседание правительства 27 января 2010 года и убедил членов Кабмина принять его, тем самым обеспечив социальную защиту студенческой молодежи», - заявил президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ.

«Изготовление документов об образовании для лиц, которые обучались за средства государственного бюджета, будет осуществляться МОН на условиях государственного заказа в соответствии с Перечнем документов об образовании и ученых званий в Украине, утвержденным постановлением КМУ Украины от 12 ноября 1997 г. за №1260», – сообщил А.ЧЕРНЫХ.

Общая сумма финансирования на 2010 год на изготовление выпускных документов об образовании составляет 81 млн. 945 тыс. 500 грн.