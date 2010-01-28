Украина с каждым годом увеличивает импорт сала

Невзирая на то, что во всем мире Украина ассоциируется с салом, производство этого продукта в последние годы резко уменьшилось, пишет еженедельник «Комментарии:».

Более того, отмечает издание, с каждым годом растут объемы импорта сала. Так, в прошлом году Украина импортировала почти на 40% сала больше, чем в 2008 году. Объемы поставок «стратегически важного» продукта из-за границы возросли с 34 тыс. тонн в 2008 г. до 47,3 тыс. тонн в 2009 г.

Такой дисбаланс на рынке связан с изменением приоритетов отечественных свинарей, которые перешли на выращивание мясных и беконных пород свиней.

Сало является на 30–50% дешевле, и потому менее прибыльно для сельхозпредприятий. Однако этот продукт, как и раньше, широко используется для производства колбасных изделий, которое стимулирует увеличение его импорта. Следовательно, пишут «Комментарии:», нишу украинских производителей, которые отказались от разведения сальных пород свиней, постепенно занимают поляки, потому что Польша рассматривает Украину как перспективный рынок сбыта сала.