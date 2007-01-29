66-летняя женщина родила близнецов, обманув врачей

66-летняя испанка прошла процедуру ЭКО в американской клинике и родила двух здоровых близнецов, передает AP. В первом с момента родов интервью, женщина, ставшая самой пожилой матерью в мире, призналась, что обманула врачей, убедив их, что она на 12 лет моложе своего возраста.

Кармела Бусада (Carmela Bousada), отметившая свой 67-й день рождения вскоре после родов, рассказала журналистам, что была вынуждена продать свой дом в Испании, чтобы оплатить услуги калифорнийской клиники искусственного оплодотворения. На собеседовании она сказала, что ей всего 55 лет – максимально допустимый возраст пациенток в данной клинике.

Яйцеклетка и семя для экстракорпорального оплодотворения были предоставлены донорами, подобранными по параметрам, описанным будущей матерью.

Чтобы избежать осложнений при родах, врачи провели Бусаде кесарево сечение на семь недель раньше положенного срока. Близнецы, появившиеся на свет 29 декабря, были выписаны из больницы спустя три недели и в настоящее время чувствуют себя нормально. Их мать также не жалуется на самочувствие, хотя и признает, что впервые ощутила свой возраст, ухаживая сразу за двумя грудными младенцами.

Завести детей пожилая испанка решила в 2005 году, после смерти своей 101-летней матери, с которой она прожила всю жизнь. В настоящее время она подумывает о том, чтобы подыскать своим детям отца, который, по ее словам, может быть «несколько моложе» её.

На сегодняшний день Кармела Бусада является самой пожилой женщиной, успешно выносившей здорового ребенка. Предыдущая рекордсменка, жительница Румынии Адриана Илиеску, родившая в январе 2005 года девочку, была моложе Бусады на 130 дней.

Большинство клиник во всем мире отказываются проводить ЭКО женщинам старше 45 лет, лишь некоторые из них принимают пациенток до 55 лет. Ограничение возраста проведения ЭКО связано как с опасениями за жизнь и здоровье пожилых матерей, так и с невозможностью гарантировать благополучие их детей, которые могут осиротеть в весьма раннем возрасте.

«Конечно, я достаточно стара, однако если я проживу столько же, сколько моя мать, я даже смогу дождаться внуков», - считает Бусада.

Медпортал.ру