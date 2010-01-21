В Музее советской оккупации презентован Архив документов СБУ

В киевском Музее советской оккупации состоялась презентация документальной выставки “Народная война” и Открытого электронного архива документов Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выставка охватывает историю освободительного движения 1917-1932 гг. и демонстрирует сопротивление украинского народа советской оккупации.

Как сообщили организаторы мероприятия, значительная часть документов, на которых основывается выставка, обнародуется впервые – они были найдены в центральных государственных и областных архивах страны и восьмидесяти региональных архивах Службы безопасности Украины. В целом, было собрано и оцифровано более 50 тысяч документов соответствующей тематики.

“Эти архивы должны открывать правду об истории Украины. Выставка “Народная война” посвящена очень мало известному отрезку украинской истории – 1917-1932 гг., и показывает, каким образом устанавливалась советская власть”, - отметил директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир ВЯТРОВИЧ.

По его словам, документы и фотографии из архивов свидетельствуют, что советская власть в Украине насаждалась силой. “Материалы, представленные на выставке, четко иллюстрируют механизм оккупации – это военное вторжение, интервенция, это смена старой и установление новой большевистской власти. С другой стороны, эта же выставка показывает ожесточенное всенародное сопротивление, которое встретила советская власть на территории Украины”, - отметил В.ВЯТРОВИЧ.

Открытый электронный архив содержит 17 тысяч рассекреченных документов СБУ, почти 2 тысячи фотоматериалов, более 100 научно-справочных изданий и ряд музейных экспозиций.

Кроме того, председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО передала в Открытый электронный архив документов СБУ пакет материалов (электронные варианты тематических выставок) и электронные версии некоторых книг, изданных фондом к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

“Мы считаем, что эти материалы вместе с выставками общества “Мемориал” формируют целостную картину украинской советской действительности с 1917-го и до конца 1980-х, когда происходило постепенное и спланированное уничтожение коммунистической властью украинцев как нации”, - сказала Е.ЮЩЕНКО.

Организатором мероприятия выступила Киевская городская организация Всеукраинского общества “Мемориал” имени В. Стуса при содействии Отраслевого государственного архива СБУ.