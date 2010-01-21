Завтра состоится перезахоронение известных деятелей ОУН

22 января на Лычаковском кладбище в Львове перезахоронят прах известных деятелей ОУН генерал-полковника Николая Капустянского, инженера Дмитрия Андриевского, инженера Осипа Бойдуника и доктора Якова Маковецкого.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как сообщил УНИАН начальник управления внутренней политики Львовской ОГА Игорь ОЖИЕВСКИЙ, прах деятелей ОУН еще в октябре прошлого года был перевезен из Мюнхена (Германия) в Львов за средства украинской диаспоры в Германии. Есть соответствующее решение исполнительного комитета Львовского городского совета о перезахоронении праха известных деятелей ОУН на поле № 67 («Поле почетных захоронений») историко-культурного музея-заповедника «Лычаковское кладбище».

Справка УНИАН. Николай Капустянский - украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР. Один из основателей Украинского военно-исторического общества. С 1948 г. - военный министр Государственного центра УНР в экзиле, член Высшего военного совета.

Дмитрий Андриевский - известный украинский политический деятель и публицист. С 1940 г. - один из лидеров ОУН под руководством А.Мельника. В 1944 был арестован гестапо и заключен в тюрьму в концлагере в Бреце. С 1948 г. член Украинского Национального Совета. Д.Андриевский - автор ряда публицистических статей, в которых изложил основные принципы идеологии национализма, - "Наша позиция", "Путь перестройки", "Обстоятельства 30-х годов и Провод Украинских Националистов" и др.

Осип Бойдуник - украинский публицист, политический деятель, Старшина УГА и Армии УНР. Автор работ "Национальный солидаризм", "Украинская внутренняя политика", "Современное состояние освободительной политики".

Яков Маковецкий - политический и общественный деятель, участник государственного возрождения Карпатской Украины, активный деятель ОУН, член Украинского Национального Совета в экзиле, председатель УНР, председатель сената ОУН, руководитель Украинской Службы в Мюнхене.