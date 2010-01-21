"Первый Кавказский" телеканал намерен выйти в украинский эфир

"Первый Кавказский" телеканал, запущенный в Грузии в начале 2010 года, предложил свой сигнал украинским кабельным сетям, сообщает "Корреспондент.net".

Согласно предложению грузинского объединения кабельного телевидения, никаких ограничений украинским операторам кабельного ТВ на вещание "Первого Кавказского" не устанавливается.

Реакции украинской стороны пока не поступало.

Русскоязычный "Первый Кавказский" канал начал вещание через интернет 4 января; позже он стал доступен через спутник. Большая часть информационных сообщений на канале посвящена Грузии.