Тимошенко: зарплата медиков, учителей и работников культуры повышена
18:59, 21 января 2010Общество
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Об этом премьер заявила в Кривом Роге
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что январскую зарплату медики, преподаватели системы среднего образования и работники культуры получат на более высоком уровне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на совещании в городском совете города Кривой Рог.
Она отметила, что уже в феврале медики получат к январской зарплате доплату за стаж, а преподаватели и работники культуры - 20% надбавку.
“Сегодня казначейство и Министерство финансов дорабатывают последние документы для того, чтобы начать проводить эти выплаты”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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