Тимошенко: зарплата медиков, учителей и работников культуры повышена

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что январскую зарплату медики, преподаватели системы среднего образования и работники культуры получат на более высоком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на совещании в городском совете города Кривой Рог.

Она отметила, что уже в феврале медики получат к январской зарплате доплату за стаж, а преподаватели и работники культуры - 20% надбавку.

“Сегодня казначейство и Министерство финансов дорабатывают последние документы для того, чтобы начать проводить эти выплаты”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.