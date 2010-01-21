Янукович против увеличения пенсионного возраста

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против увеличения возраста выходу на пенсию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявил сегодня в эфире Николаевской областной телерадиокомпании.

Он, в частности, заявил, что выступает против увеличения возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60.

«Для того, чтобы решить этот вопрос, надо принять соответствующий закон. Парламент на это никогда не пойдет. Мы это никогда никому не позволим», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Согласившись с тем, что такой возраст выхода на пенсию действительно установлен в ряде европейских стран, он вместе с тем отметил, что «прежде чем идти по этому пути, в Украине необходимо значительно поднять среднюю продолжительность жизни».

«А для этого, в свою очередь, нужно выстроить систему здравоохранения, нужно, чтобы наши люди жили намного дольше и были здоровее. Вот тогда у них появится возможность и дольше работать», - подчеркнул он.

Подводя итог сказанному, В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что увеличивать возраст выхода на пенсию явно преждевременно. «Сейчас мы не имеем морального права это делать. Я на это никогда не пойду», - заявил политик.

Виктор Федорович Янукович родился 9 июля 1950 года в рабочем поселке Жуковцы под Енакиево.