Вечернее заседание парламента закрыто
18:21, 21 января 2010Общество
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Без БЮТа - нет работы
Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, после того как сессионный зал оставила фракция БЮТ из-за невключение в повестку дня работы Верховной Рады проекта постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции "Межигорье", парламент не принял ни одного результативного решения.
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