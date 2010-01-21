Вечернее заседание парламента закрыто

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как сессионный зал оставила фракция БЮТ из-за невключение в повестку дня работы Верховной Рады проекта постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции "Межигорье", парламент не принял ни одного результативного решения.