ВР не преодолела вето Президента

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 162 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. (Голосовалось до ухода БЮТ - УНИАН).

Также парламент не поддержал предложение Президента отклонить данный закон. «За» проголосовали лишь 5 (при необходимых 226 – УНИАН) из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент принял решение направить данный законопроект на доработку в профильный комитет, и рассмотреть его на следующей пленарной неделе. Предложение поддержали 275 народных депутатов из 435, зарегистрированных в зале.

Перед этим председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН ставил на голосование предложение направить данный законопроект в Венецианскую комиссию и ФАТФ, чтобы получить от них заключения, в частности о том, нет ли в документе норм, нарушающих права человека.

При этом народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) сказал, что такое предложение «звучит привлекательно, но похоже на то, что мы не хотим просто работать». По его словам, «нас 46 миллионов, и только на Печерских холмах десятки тысяч чиновников, так мы сами не в состоянии без Венецианской комиссии и ФАТФ определить, соответствует ли данный законопроект защите прав человека или нет». Он заявил, что выступает против того, чтобы «кто-то для нашего парламента определял, соответствует ли законопроект нашей Конституции, нашим основам и принципам».