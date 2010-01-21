В Днепропетровске могут отключить все светофоры

С декабря 2009 года Государственное казначейство Украины задерживает выделенные Днепропетровским горсоветом деньги на работу городских светофоров. Если ситуация не разрешится, то все светофоры города могут быть отключены.

Об этом журналисту ИА «Новый мост» рассказали на КУП «Днепродорсервис».

«Горсовет выделил нам деньги в полном объеме, а вот Казначейство эти деньги не пропускает. Эти проблемы начались в декабре. Почему не пропускают деньги? Нужно спросить у Юлии ТИМОШЕНКО. У нас есть информация и о том, что на Западной Украине целые коммунальные структуры из-за этого стоят. Базу нам уже от света отключили. Сами светофоры работают от ТП (трансформаторной подстанции), но если деньги так и не поступят, то вполне возможно, что светофоры просто отключат. Сейчас уже не работает светофор на перекрестке улиц Паникахи и Паршина», - рассказали на предприятии.

Сейчас в Днепропетровске работает 150 светофоров. Каждый из них в месяц потребляет электроэнергии на 1,5 тыс. грн. Всего на электричество для светофоров города нужно 70 тыс. грн.