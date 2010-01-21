Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., продают – по 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи почти не изменился по сравнению с 20 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1% по сравнению с 20 января и сегодня составляет 11,43 грн./евро, курс продажи – на 0,8%, до 11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,50 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 20 января незначительно понизился и составляет в среднем 0,2639/0,2736 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2702-0,2760 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., курс продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева также понизился на 0,9% по сравнению с 20 января и сегодня составляет 11,43 грн./евро, курс продажи – на 0,8%, до 11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,38-11,48 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 20 января немного понизился и сегодня составляет 0,2613/0,2745 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2739-0,2760 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,2680/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,11/8,18 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,11/8,19 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2660/0,2760 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 21 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0055, к евро – 11,313373, к российскому рублю – 0,2696.