В Крыму решили распаевать «колыбель советской авиации»

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО поручил изучить законность решения местных властей Кировского района о распаевании и застройке земель на горе Клементьева, которая считается «колыбелью советской авиации».

Об этом сообщила пресс-секретарь Крымского спикера Алла ГОРЕВА.

«Мною уже дано поручение всем республиканским структурам изучить, на основании чего было принято решение и насколько оно соответствует действующему украинскому законодательству», - процитировала пресс-секретарь слова А.ГРИЦЕНКО.

«По аэрологическим условиям полетов гора Клементьева уникальна. Говорят, таких мест в мире всего два - в штате Монтана и здесь, у нас. Мы не можем допустить застройку легендарной горы под какие-то бытовые цели. Эта территория должна остаться центром мирового воздухоплавания и планеризма», - отметил спикер автономии.

Ранее газета «События» сообщала, что в Кировской райгосадминистрации уверяют: выделение земли на горе Клементьева проводилось законно и не вызвало претензий со стороны правоохранительных и контролирующих органов. «Нас ведь столько органов контролируют! Все решения о выделении земли направляются в прокуратуру, Совет министров АРК, СБУ, и никто из них не наложил вето на эти решения. Более того, все получатели земли проходили госземэкспертизу, и здесь также не было никаких замечаний. Так что все законно», - заявил изданию председатель Кировской РГА Кадыр ОСМАНОВ.

Справка УНИАН. На горе Клементьева начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

В наши дни на горе Клементьева продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.