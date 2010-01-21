В Киеве женщина едва не сварилась заживо

В Киеве в открытый канализационный люк упала собака, которая потянула за собой свою хозяйку, выгуливавшую животное. Пес, по словам очевидцев, сварился заживо в горячей воде, температура которой достигала 90 градусов, женщина получила ожоги ног и сейчас находится в больнице.

Об этом сообщили в ТСН.

Открытые канализационные люки пожилая женщина не заметила из-за сумерек, а когда начала падать, то успела зацепиться, чтобы не провалиться в воду полностью.

Канализационные люки, как информирует ТСН, открыли рабочие, которые неподалеку ремонтировали систему водоснабжения в средней школе (адрес не указывается – УНИАН). Но никакого ограждения вокруг открытых люков не поставили. Частную компанию, которая нарушила правила техники безопасности, заказало Деснянское управление образования и науки. После трагедии, чиновники отказываются объяснять свой выбор. На телефонные звонки в офисе компании несколько дней не отвечали, и только однажды трубку взяла уборщица, отмечают на телеканале.

Канализация, где произошла трагедия, сегодня уже закрыта люком.