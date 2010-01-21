Доллар и евро на межбанке падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1020/8,1185, к 12:00 цены упали до 8,0920/8,0995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2728, а к 12:00 цены снизились – 0,2711/0,2717. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 29,8500 (+0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4092/1,4094, а к 12:00 понизились до 1,4049/1,4051. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4185/11,4440, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3660/11,3880.