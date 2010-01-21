Севастополь около часа оставался без света

Сегодня практически весь Севастополь, ¾ территории города, с 11.15 до полудня из-за аварии на воздушной магистральной линии «Мелитополь-Джанкой» оставался без электроснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАО «Севастопольэнерго», в результате аварии на линии 330 кВ «Мелитополь-Джанкой» диспетчером Крымской энергетической системы в целях недопущения полного обесточивания Крымского полуострова была введена в действие автоматика аварийного отключения нагрузки по всем городам Крыма и города Севастополь.

Как добавили в пресс-службе, после стабилизации ситуации в Севастополе будут применены на протяжении двух часов так называемые веерные отключения электроэнергии (отключения и подключения производятся в районах по графику).