«Таращанский череп» подвергнут дополнительной экспертизе

«Таращанский череп», который, по утверждению Генпрокуратуры, принадлежит Георгию Гонгадзе, подвергнут дополнительной экспертизе. На нее официально пригласили мать журналиста, где пообещали предоставить образцы для частного исследования.

Экспертное судебно-медицинское исследование запланировано на 26 января. В официальном сообщении, которое Генпрокуратура направила матери журналиста, отмечено, что эксперты судебно-медицинской криминалистики будут изымать «металлическое уплотнение, которое обнаружили в участке чела с левой стороны черепа». В письме указано, что Леся Гонгадзе как потерпевшая, или ее представитель, адвокат Андрей Федур, могут принять участие в этом следственном действии, на что мать журналиста уже дала согласие, и собирается в Киев.

Прокуратура также позволяет матери взять образцы костных тканей черепа для проведения частной экспертизы ДНК. Об этом Леся Гонгадзе просила Генпрокуратуру в своем обращении еще в прошлом году в конце сентября. Имея детский зуб Георгия, она планирует заказать экспертизу, чтобы сравнить эти образцы с образцами черепа. «Немецкой волне» Леся Гонгадзе сообщила, что скорее всего обратится к специалистам одной из лабораторий в Германии. Какой именно, она не будет разглашать, как и не будет разглашать результаты исследования.

Стоимость ДНК-экспертизы составляет около 800 евро, прибавила мать. Она также отметила, что никаких металлических осколков в черепе ее сына никогда не было, а поэтому сомневается, что найденый череп принадлежит Георгию, о чем уверяют в генпрокуратуре.