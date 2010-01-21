На границе с Венгрией создан новый отдел пограничной службы

20 января на украинско-венгерской границе открыли новый отдел пограничной службы «Горонглаб».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь начальника Мукачевского пограничного отряда Эдуард СТЕБЛЮК.

По его словам, новый отдел пограничной службы «Горонглаб», в состав которого входит пункт пропуска «Колокольное», будет действовать на базе пограничного поста «Горонглаб» в Береговском районе Закарпатской области

Е.СТЕБЛЮК уточнил, что открытие нового структурного подразделения состоялось во исполнение требований «Концепции развития Госпогранслужбы на период до 2015 года», основная цель которой - создание современной пограничной службы европейского типа и реформирование бывших пограничных комендатур, застав, КПП и отделений пограничного контроля в подразделения нового типа – отделы пограничной службы.

«Если раньше пограничная застава отвечала за охрану только «зеленой границы», а пункты пропуска - за осуществление пограничного контроля, то сейчас такого разделения нет», - добавил пресс-секретарь отряда.

Е.СТЕБЛЮК также сообщил, что новое подразделение - отдел пограничной службы - будет одновременно отвечать за охрану «зеленой границы», осуществление пограничного контроля, пропуск лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, осуществление оперативно-служебной деятельности, организацию работы с иностранцами и передачу материалов дел об административных правонарушениях в суд.

Охрана границы и осуществления пограничного контроля будет проходить посменно, смены будут заступать на службу каждые 12 часов.

Пресс-секретарь отряда также сообщил, что на сегодняшний день на базе Мукачевского пограничного отряда развернуты уже 11 отделов пограничной службы.

«Кроме того, в 2010 году на участке отряда планируется развернуть еще два отдела пограничной службы - «Дюла» и «Богдан» - на украинско-румынской границе», - добавил Е.СТЕБЛЮК.