Греция не собирается покидать зону евро

Греция не собирается покидать европейский валютный союз, заявил в среду в интервью CNBC министр финансов страны Йоргос Папаконстантину.

"Это абсолютный абсурд, принадлежность к евро весьма позитивна для Греции", - сказал Папаконстантину, комментируя слухи о том, что страна может оказаться перед необходимостью вернуться к национальной валюте. По его словам, евро создает стабильное экономическое окружение. "Евро помог за последние 10 лет увеличить располагаемые доходы и приблизиться к средней по ЕС покупательной способности", - цитирует РИА "Новости" главу Минфина.

Предположения о возможном выходе Греции из зоны евро возникли после того, как Афины объявили о рекордно высоком долге (300 миллиардов евро, или около 125% ВВП) и бюджетном дефиците (12,7% ВВП по состоянию на конец 2009 года). Оба критерия не соответствуют правилам еврозоны. Кроме того, гипотетический выход из зоны евро помог бы Греции девальвировать национальную валюту относительно евро и тем повысить конкурентоспособность экономики. Однако это осложнило бы выплату внешнего долга, номинированного в евро, а попытки перевести долг в национальную валюту могли быть восприняты как равносильные дефолту.

По словам Папаконстантину, левоцентристское правительство, пришедшее к власти три месяца назад, унаследовало плохую ситуацию со сбором налогов, которую намерено исправить в ближайшее время.

Папаконстантину получил на этой неделе сдержанное одобрение коллег по Совету министров финансов ЕС своему плану по стабилизации. План предполагает снижение бюджетного дефицита до приемлемых в еврозоне 3% к концу 2012 года. Ожидается, что если Греция не сможет выполнить эти цели, давление со стороны ЕС увеличится, хотя за всю 11-летнюю историю евро еще ни к одной стране-члену валютного союза не применяли санкций.

Евро за последний месяц снизился к доллару с пикового значения в 1,51 доллара за евро до примерно 1,42, в основном на страхах относительно негативных последствий греческого долга для единой европейской валюты.